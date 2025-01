University of Washington School of Pharmacy

As penicilinas compreendem uma subclasse de antibióticos denominados antibióticos betalactâmicos (antibióticos que têm uma estrutura química chamada anel betalactâmico). Os carbapenéns, as cefalosporinas e os monobactans também são antibióticos betalactâmicos.

As penicilinas são usadas para tratar infecções causadas por bactérias Gram-positivas (como infecções estreptocócicas) e algumas bactérias Gram-negativas (como infecções meningocócicas).

As penicilinas incluem:

Amoxicilina

Ampicilina

Carbenicilina

Dicloxacilina

Nafcilina

Oxacilina

Penicilina G

Penicilina V

A maioria das bactérias possui uma capa externa (parede celular) que as protege. Assim como os outros antibióticos betalactâmicos, a penicilina age impedindo que as bactérias formem essa parede celular, o que resulta em morte das bactérias.

Algumas bactérias produzem enzimas que podem inativar os antibióticos betalactâmicos. Para infecções causadas por essas bactérias, as penicilinas são administradas em combinação com um medicamento capaz de inibir essas enzimas, como o clavulanato ou sulbactam. As combinações comuns incluem as seguintes:

Ampicilina/sulbactam

Amoxicilina/clavulanato

Piperacilina/tazobactam

Algumas penicilinas podem ser administradas por via oral (por exemplo, amoxicilina e penicilina V) ou por injeção (por exemplo, piperacilina/tazobactam). Outras (como ampicilina) podem ser administradas de qualquer uma das duas formas.

Os alimentos não interferem na absorção da amoxicilina, mas a penicilina G deve ser tomada uma hora antes ou duas horas após uma refeição. A amoxicilina tende a ser mais frequentemente usada do que a ampicilina (quando tomada por via oral), pois a amoxicilina é mais bem absorvida para a corrente sanguínea, apresenta menos efeitos colaterais gastrointestinais e pode ser administrada com menor frequência.

Tabela

(Consulte também Considerações gerais sobre antibióticos).