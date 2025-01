University of Washington School of Pharmacy

A mupirocina é um antibiótico usado para tratar impetigo e algumas outras infecções bacterianas da pele e para eliminar estafilococos do nariz. Este antibiótico age interferindo na produção, pelas bactérias, de proteínas que elas necessitam para crescer e se multiplicar.

A mupirocina está disponível apenas como pomada.

Os profissionais de saúde podem recomendar a aplicação da mupirocina no interior das narinas para eliminar os estafilococos do nariz. Porém, porque o uso excessivo da mupirocina pode levar à resistência à mupirocina, este antibiótico é usado somente quando as pessoas são propensas a contrair uma infecção. Por exemplo, é dado a pessoas antes de certas cirurgias ou a pessoas que vivem em um domicílio onde uma infecção cutânea está se disseminando.

Alguns efeitos colaterais comuns da mupirocina são prurido e ardência.

