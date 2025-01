Os macrólidos devem ser tomados durante a gravidez apenas se os benefícios do tratamento superarem os riscos.

Com eritromicina e azitromicina, não foram observados efeitos prejudiciais no feto em estudos com animais; porém, ainda não foram realizados estudos bem definidos em mulheres grávidas. A eritromicina é considerada um dos antibióticos mais seguros de se usar durante a gravidez. Ela é considerada mais segura do que a azitromicina porque foi mais utilizada e, por isso, sabe-se mais sobre ela.

No caso do macrólido claritromicina, foram observados efeitos prejudiciais no feto em estudos com animais Portanto, as gestantes não devem tomar claritromicina, exceto quando não houver medicamento alternativo. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

O uso de eritromicina durante a amamentação costuma ser considerado aceitável. Não se sabe se outros macrólidos são seguros para uso durante a amamentação. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)