As cefalosporinas compreendem uma subclasse de antibióticos denominados antibióticos betalactâmicos (antibióticos que têm uma estrutura química chamada anel betalactâmico). Os antibióticos betalactâmicos também incluem os carbapenéns, os monobactans e as penicilinas.

Existem várias classificações ou gerações de cefalosporinas. As diferentes gerações são eficazes contra tipos distintos de bactérias.

A maioria das bactérias possui uma capa externa (parede celular) que as protege. Da mesma fora que outros antibióticos betalactâmicos, as cefalosporinas agem impedindo que as bactérias formem essa parede celular, o que resulta em morte das bactérias.

Como as cefalosporinas são estruturalmente semelhantes às penicilinas, algumas pessoas que têm uma reação alérgica a penicilinas podem ter uma reação alérgica a determinadas cefalosporinas. Um profissional de saúde pode ajudar a avaliar o risco de reatividade cruzada alérgica entre antibióticos específicos em pessoas que acreditam que tiveram uma reação alérgica.

