Tratamento da dor e inflamação

Na acupuntura, agulhas finas são introduzidas na pele, em zonas específicas do corpo, frequentemente afastadas do local da dor. As agulhas podem ser rotacionadas rapidamente e intermitentemente por poucos minutos, ou uma corrente elétrica baixa ser aplicada através das agulhas. A acupuntura pode estimular o cérebro a produzir endorfinas. As endorfinas, produzidas naturalmente no cérebro, bloqueiam as sensações de dor e reduzem a inflamação. Às vezes, a acupuntura é utilizada com outros tratamentos para controlar dor crônica ou artrite desenvolvidas recentemente. A acupuntura deve ser realizada por um acupunturista certificado e com agulhas esterilizadas.