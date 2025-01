Os objetivos da prevenção em idosos geralmente dependem da saúde, do nível de funcionalidade e do perfil do risco da pessoa, com relação aos seguintes aspectos:

Pessoas independentes e saudáveis sem distúrbios sérios: Principalmente, prevenção contra o desenvolvimento de distúrbios

Pessoas com diversos distúrbios crônicos leves e que continuam independentes: Concentrar-se principalmente em prevenir ou adiar o declínio da funcionalidade e evitar deterioração física que possa aumentar a dependência de outras pessoas

Pessoas debilitadas que apresentam diversas doenças crônicas avançadas e que são bastante dependentes de outras: Principalmente, evitar acidentes e complicações que poderiam causar a perda adicional de independência ou morte

Estilo de vida Exercício, incluindo exercício aeróbico, ainda é importante. Levantar peso ajuda a proteger contra a fraqueza muscular, perda de tecido muscular relacionada à idade e osteoporose pelo fortalecimento dos músculos e aumento da densidade óssea. O exercício aeróbico aumenta a resistência e pode reduzir levemente o risco de alguns distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos. Aumentar a força muscular e o condicionamento aeróbico pode ajudar a melhorar o funcionamento e pode levar a uma vida mais longa. Em idosos, dançar e tai chi podem ser formas agradáveis de exercício e podem ter benefícios adicionais, como melhorar o equilíbrio e prevenir quedas. Parar de fumar é útil em qualquer idade. Isso pode Ajudar a melhorar a resistência física

Diminuir a frequência e a gravidade de sintomas de determinados distúrbios, tais como dor torácica (angina) e cãibras e dores nas pernas (claudicação)

Diminuir os riscos de desenvolvimento de determinados distúrbios (como ataques cardíacos, doença pulmonar e alguns tipos de câncer) Álcool é metabolizado de maneira diferente em idosos. Os idosos que bebem álcool precisam estar cientes de mais que uma dose por dia pode aumentar o risco de lesões e outros problemas de saúde.

Medicamentos e vacinas Compreender o que o medicamento pode causar é especialmente importante para idosos porque eles são mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos. Fatores que podem aumentar a suscetibilidade incluem diferenças relacionadas à idade na maneira pela qual o organismo processa (metaboliza) e usa diversos medicamentos. Essas diferenças podem resultar em interações entre medicamentos ou entre medicamentos e alimentos. Essas interações podem não ocorrer em pessoas mais jovens. Um clínico geral, um enfermeiro e um farmacêutico podem prestar informações sobre todos os medicamentos com receita e de venda livre. Conhecer o nome de marca e o genérico de todos os medicamentos administrados, o objetivo de cada medicamento, o horário que cada medicamento deve ser tomado e quais atividades, alimentos, bebidas e outros medicamentos devem ser evitados enquanto toma um medicamento podem ajudar a evitar problemas em idosos. Os idosos devem levar todos os medicamentos, tanto os com receita como os de venda livre, às consultas médicas para que o médico possa analisá-los. Os idosos devem receber as seguintes vacinas: Vacina pneumocócica (para pneumonia, dois tipos de vacina – consulte Vacinação pneumocócica)

Vacina contra tétano, difteria e coqueluche (uma vacina combinada) uma vez (caso não tenham recebido uma vacina contra a coqueluche anteriormente) e, posteriormente, vacina contra tétano e difteria a cada 10 anos

Vacina contra gripe (influenza) uma vez por ano

Vacina contra cobreiro (herpes zóster) duas doses com intervalo de 2 a 6 meses aos 50 anos de idade Essas vacinas são importantes, porque os idosos são mais suscetíveis à pneumonia, tétano e cobreiro e porque a gripe tem maior probabilidade de causar pneumonia e outros problemas graves em idosos.

Prevenção de lesões As mesmas medidas de segurança simples e de senso comum que previnem lesões em adultos mais jovens também são úteis para idosos (consulte a barra lateral Regras básicas de segurança). Evitar quedas é especialmente importante. As quedas são a principal causa de problemas de saúde sérios em idosos. As seguintes medidas podem ajudar a evitar quedas: Limpar as áreas desorganizadas na casa

Remover ou fixar tapetes, bordas de tapete, cabos de telefone e fios elétricos descobertos no chão

Certificar-se de que a iluminação é adequada

Adicionar corrimãos, barras de apoio e superfícies antiderrapantes (como fitas ou tapetes antiderrapantes) em escadas e banheiras, conforme necessário

Instalar corrimão próximo ao vaso sanitário, banheira e chuveiro

Não utilizar óleos de banho escorregadios

Conversar com o médico sobre interromper o uso de medicamentos desnecessários e certificar-se de que a menor dose eficaz dos medicamentos necessários está sendo utilizada

Preservar ou melhorar o equilíbrio (por exemplo, por meio de exercícios, dança ou tai chi)