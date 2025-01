Considerações gerais sobre o tratamento preventivo

O tratamento médico tradicional tem como objetivo a melhoria da saúde por meio da identificação e tratamento dos problemas que já tenham gerado sintomas ou complicações. Por outro lado, a medicina preventiva foca-se na prevenção de problemas de saúde que possam ocorrer. O tratamento preventivo também tem como objetivo diagnosticar problemas antes de os sintomas ou complicações aparecerem, quando a chance de recuperação é maior. Quando bem realizada, a prevenção melhora a saúde geral e reduz os custos com a saúde.

O objetivo geral da prevenção é reduzir a probabilidade de doença, incapacidade ou a entrada no estado terminal prematuramente. A medicina preventiva não é de “tamanho único.” Objetivos específicos são desenvolvidos por e para cada pessoa. Os objetivos específicos dependem muito do perfil de risco da pessoa, ou seja, do risco individual de desenvolver uma doença em função de fatores como a idade, o sexo, os antecedentes familiares, o estilo de vida e os ambientes físico e social. Os fatores que aumentam o risco são chamados de fatores de risco.

Tabela Exemplos de fatores de risco para problemas de saúde Tabela

Alguns fatores de risco estão além do controle pessoal, como idade, sexo e histórico familiar. Outros fatores de risco, como um estilo de vida e ambiente social e físico, podem ser alterados e potencialmente reduzir o risco do desenvolvimento de distúrbios. Além disso, o risco pode ser reduzido através do bom tratamento médico.

A maior parte dos cuidados médicos que bebês, crianças mais velhas e adolescentes recebem (especificamente puericultura) tem como objetivo reconhecer fatores de risco e prevenir problemas. Por exemplo, o exame enfoca a detecção de sinais do desenvolvimento precoce dos problemas. As avaliações de saúde rotineiras também incluem uma revisão do registro de vacinação infantil e administração das vacinas recomendadas. Os profissionais de saúde também aconselham os pais sobre a prevenção de acidentes e lesões em crianças e adolescentes.