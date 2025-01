Introdução ao corpo humano

O corpo humano é uma estrutura complexa altamente organizada, composta por células individuais que realizam, em conjunto, funções específicas para a manutenção da vida.

Considerações gerais sobre o c... Vídeo

A biologia do corpo humano inclui

Fisiologia (como o corpo funciona)

Anatomia (como o corpo é estruturado)

A anatomia é organizada por níveis, desde os menores componentes das células até os tecidos e órgãos e até os sistemas de órgãos.

A anatomia geral estuda os órgãos do corpo tal como estes são observados durante um mero exame visual ou durante um exame com cortes do corpo (dissecção).

A anatomia celular estuda as células e os seus componentes, que apenas podem ser observados com a utilização de técnicas e instrumentos específicos, como o microscópio.

A anatomia molecular (frequentemente denominada biologia molecular) estuda os menores componentes das células no âmbito bioquímico.

A anatomia e a fisiologia mudam acentuadamente entre a fertilização e o nascimento. Após o nascimento, a velocidade das mudanças anatômicas e fisiológicas diminui, mas a infância ainda é o período de crescimento e desenvolvimento marcantes ( see page O crescimento físico de bebês e crianças). Algumas mudanças anatômicas ocorrem na idade adulta, mas as alterações fisiológicas em células e órgãos do corpo são as que mais contribuem para o que conhecemos como envelhecimento ( see page Mudanças no corpo com o envelhecimento).