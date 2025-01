Barreiras externas e internas

Por estranho que pareça, não é fácil definir o que está dentro ou fora do corpo, já que este apresenta várias superfícies. A pele, que é realmente um sistema orgânico, encontra-se evidentemente fora do corpo. Esta forma uma barreira que impede a entrada de muitas substâncias nocivas no organismo. O sistema digestivo é um tubo comprido que começa na boca, atravessa o corpo e termina no ânus. À medida que os alimentos passam por esse tubo, estão dentro ou fora do corpo? Os nutrientes e os líquidos apenas estão no interior do organismo quando são absorvidos pela corrente sanguínea.

O ar entra pelo nariz e pela boca até à garganta, passando pela traqueia, até chegar às extensas ramificações das vias respiratórias pulmonares (brônquios). Em que momento nesta passagem, o ar está dentro do corpo? O oxigênio dos pulmões ( see page Considerações gerais sobre o sistema respiratório) não é útil ao corpo até passar para a corrente sanguínea. Por conseguinte, para entrar na corrente sanguínea, o oxigênio deve atravessar uma camada fina de células que reveste os pulmões. Essa camada atua como uma barreira contra os vírus e as bactérias, como os bacilos da tuberculose, que podem entrar nos pulmões através do ar inspirado. No entanto, esses organismos não costumam causar doenças, exceto se penetrarem nas células ou passarem para a corrente sanguínea. A maioria dos organismos infecciosos transportados pelo ar nunca provoca doenças, pois os pulmões estão dotados de muitos mecanismos de proteção, como os anticorpos que combatem as infecções e pelos minúsculos, chamados cílios, que expulsam os resíduos das vias respiratórias.

As superfícies do corpo, além de separarem o exterior do interior, mantêm as substâncias e as estruturas do corpo em seu lugar, fazendo com que estas funcionem corretamente. Por exemplo, os órgãos internos não flutuam em um mar de sangue porque o sangue está normalmente no interior dos vasos sanguíneos. Se há um vazamento de sangue dos vasos sanguíneos para outras partes do corpo (hemorragia), o sangue não só deixa de levar oxigênio e nutrientes aos tecidos como também pode causar lesões graves. Por exemplo, uma hemorragia pequena no cérebro destrói o tecido cerebral, porque não pode se expandir para além dos limites do crânio. Por outro lado, um vazamento semelhante de sangue no abdômen não destrói o tecido, porque o abdômen tem espaço para que a hemorragia possa se expandir.

A saliva, tão importante para a boca, pode causar graves danos se for aspirada pelos pulmões, pois contém bactérias que podem causar a formação de um abscesso no pulmão. O ácido clorídrico produzido pelo estômago raramente causa danos a esse órgão. Contudo, o ácido pode queimar e lesionar o esôfago se fluir na direção contrária, da mesma forma que pode danificar outros órgãos se atravessar a parede do estômago. As fezes, a parte não digerida dos alimentos que é expelida pelo ânus, podem causar infecções de risco à vida se vazarem para dentro da cavidade abdominal, o que pode acontecer na presença de um orifício na parede intestinal.