Opções de tratamento no fim da vida

Frequentemente, as pessoas em estado terminal e seus familiares podem preferir passar os últimos dias em casa - em um local familiar com apoio - e não em um hospital. Para pessoas que estão em casa, isso geralmente exige um lembrete a todos os cuidadores para que não chamem uma ambulância quando os sintomas indicarem a proximidade da morte (consulte Quando a morte é iminente). Para as pessoas que estão no hospital, a equipe pode ajudar a família a organizar a ida da pessoa para casa com todos os tratamentos necessários para o conforto, como os medicamentos e o leito hospitalar. Se a hospitalização for escolhida ou inevitável, é importante especialmente documentar as decisões da pessoa sobre as intervenções indesejáveis.