Usos da genética

O aumento da compreensão da genética humana tem o potencial de prever de que maneira as pessoas, dependendo da sua exata composição genética, responderão a determinados medicamentos (Composição genética e reposta a medicamentos). Por exemplo, genes específicos podem prever quanta varfarina, um anticoagulante (“afinador de sangue”), uma pessoa provavelmente precisará. Essa previsão é importante porque ingerir muita varfarina pode provocar sangramento sério, porém a administração insuficiente torna o medicamento ineficiente, que também é um risco.

A análise do gene também pode prever se uma pessoa terá intolerância ou apenas efeitos colaterais menos importantes ao lhe ser administrado o irinotecano, um medicamento anticâncer. As pessoas que apresentarem a probabilidade de apresentar efeitos colaterais poderiam ser tratadas com um medicamento diferente.

A análise do gene também pode determinar a velocidade com que uma pessoa metaboliza e responde à codeína, um analgésico. As pessoas que metabolizam rapidamente a codeína podem acumular níveis altos de um subproduto metabólico da codeína, que compromete sua necessidade inconsciente de respirar. Esse efeito de metabolização rápida resultou no óbito de algumas crianças às quais se administrou codeína, após a realização de amigdalectomia e adenoidectomia para tratar a apneia do sono obstrutiva.