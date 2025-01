Normalmente, o ponto de entrada no sistema de saúde é um profissional de cuidados primários (também conhecido como clínico geral, médico geral ou médico de família), geralmente um médico, mas às vezes, um enfermeiro ou um médico-assistente. O clínico geral presta assistência médica geral e é responsável pela coordenação dos especialistas médicos e tratamento de suporte. Alguns planos de saúde exigem que um membro segurado selecione um clínico geral. No entanto, mesmo se o seguro de saúde da pessoa não exigir isso, ter um clínico geral tem muitas vantagens que podem levar a uma melhor assistência. (Consulte também Introdução a aproveitando ao máximo os cuidados com a saúde.)

As pessoas com um clínico geral têm menos probabilidade de ir a um pronto-socorro desnecessariamente, e de serem atendidas por um médico desconhecido. Quando as pessoas consultam um médico, elas não sabem, mas o médico pode não ter todas as informações de retrospecto necessárias para diagnosticar e tratar o problema. Consequentemente, é possível que o médico precise repetir ou pedir exames desnecessários.

Quando já existe uma relação com o clínico geral, a comunicação costuma ser melhor e torna-se mais fácil tomar decisões. As pessoas estão mais dispostas a confiar em um médico que conhecem e costumam sentir menos ansiedade quando surge um problema de saúde. Os clínicos gerais frequentemente têm relacionamentos de longo prazo com seus pacientes e estabeleceram canais de comunicação mutuamente aceitáveis. Eles conhecem os desejos e valores dos seus pacientes, sabem qual é a melhor maneira de seus pacientes compreenderem as informações que lhes são passadas, como seus pacientes lidam com adversidade, sabem se seus pacientes podem adquirir os medicamentos receitados e em quais familiares eles confiam.

Os clínicos gerais explicam qual o tipo e por que o cuidado é necessário, e com qual frequência as consultas devem ser agendadas. Eles ministram cuidados de saúde preventivos adequados, incluindo vacinações, e, quando necessário, podem encaminhar as pessoas a especialistas e coordenar o tratamento em conjunto com outros profissionais de saúde. Alguns planos de saúde exigem que as pessoas consultem seu clínico geral para obter um encaminhamento antes de consultarem um especialista. Embora essa prática possa ser vista como um obstáculo ao tratamento especializado, ela pode ser útil. Por exemplo, a necessidade de obter encaminhamentos garante que o clínico geral será informado sobre todas as necessidades de assistência à saúde de uma pessoa. Isso também garante que o especialista adequado será consultado e que ele receberá as informações de histórico apropriadas.

Para encontrar um clínico geral, as pessoas podem começar pedindo recomendações para amigos e parentes. Ou podem ligar para uma faculdade de medicina ou hospital local e perguntar sobre um departamento, como pediatria, medicina interna ou medicina da família. Os resultados de enquetes online respondidas por pacientes em relação a médicos individuais são outra fonte de informações, mas não devem ser a única fonte nem substituir a avaliação pessoal. Muitos planos de seguro de saúde limitam a escolha de médicos e outros profissionais. Nesses casos, as pessoas devem consultar o plano para obter uma lista de profissionais participantes. Algumas vezes, as pessoas não podem consultar o médico que escolheram, porque o médico não aceita mais novos pacientes.

Ao escolher um clínico geral, a pessoa deve levar em consideração o que é mais importante para ela (por exemplo, cordialidade, rigor, paciência ou prontidão). Algumas pessoas preferem um médico que passe mais tempo com elas, mesmo que isso faça com que o médico esteja sempre atrasado nas suas consultas. Outras preferem que o médico seja pontual, mesmo que isso possa vir a limitar o tempo que ele passa com elas. As pessoas idosas podem desejar um clínico geral especialista no tratamento de sua faixa etária (um geriatra). As pessoas devem buscar um médico com quem elas se sintam confortáveis e tenham confiança. Para algumas pessoas, isso significa selecionar um médico que se sinta confortável no uso de telemedicina.

Para informações sobre as credenciais de um médico, as pessoas podem ligar para o Departamento Americano de Especialidades Médicas [American Board of Medical Specialties] (866-275-2267, ligação gratuita) ou visitar o site dessa organização (www.abms.org).

Esse médico é correto?