Icterícia é uma cor amarelada da pele e do branco dos olhos, causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Bilirrubina é uma substância amarela que o corpo produz quando decompõe glóbulos vermelhos. Uma grande quantidade de bilirrubina no sangue faz com que a pele e o branco partes do olho fiquem amarelos.

Icterícia é comum em recém-nascidos. (Os adultos também podem ter icterícia; consulte Icterícia em adultos).