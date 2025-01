A puberdade tardia pode ser uma diferença normal hereditária. A maior parte do tempo, crianças saudáveis com puberdade tardia terão um estirão de crescimento e acabarão alcançando as outras crianças da sua idade.

Às vezes, a puberdade tardia é causada por outro problema de saúde como:

Meninas que fazem dieta e se exercitam demais frequentemente apresentam puberdade tardia.