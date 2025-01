A síndrome de Down é causada por anomalias em um dos cromossomos. A pessoa com síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais. Em vez de ter dois desses cromossomos, a pessoa com síndrome de Down tem três (A síndrome de Down também é chamada trissomia do 21.)

Aproximadamente um em cada 700 bebês tem a síndrome de Down. A pessoa terá uma chance maior de ter um bebê com síndrome de Down se: