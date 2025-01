A cólica menstrual primária pode ser causada por:

Níveis elevados de prostaglandinas

As prostaglandinas são substâncias químicas produzidas pelo organismo. Elas causam a contração do útero e fazem com que as extremidades nervosas fiquem mais sensíveis à dor.

A cólica menstrual secundária costuma ser causada por problemas de saúde que afetam o útero como: