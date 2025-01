Quase tudo pode ser prejudicial em grandes quantidades. Mesmo medicamentos vendidos com e sem receita médica podem ser perigosos se houver superdosagem.

É difícil citar tudo o que pode ser tóxico ou venenoso. Mas pode-se afirmar com segurança que, se uma substância não for destinada a ser ingerida, bebida, inalada ou aplicada no corpo, ela não deve ser usada. No entanto, sua casa está cercada de muitos objetos e substâncias que, basicamente, não são perigosos. É importante saber disso, pois as crianças muitas vezes experimentam ou ingerem objetos e substâncias que acham.