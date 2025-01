A tuberculose tem três fases:

Infecção primária

Infecção latente

Doença ativa

Na infecção primária, as bactérias da TB entram nos pulmões e, por vezes, se espalham para outras partes do corpo. Apenas algumas pessoas com infecção primária ficam doentes.

Na infecção latente, as defesas do corpo (sistema imunológico) atacam as bactérias da TB e selam essas bactérias dentro de pequenos aglomerados de tecido cicatricial. O corpo pode, por fim, matar as bactérias, mas as bactérias muitas vezes permanecem vivas e inativas por muitos anos. Cerca de 5% a 10% das pessoas com infecção latente contraem a doença ativa.

Na doença ativa, as bactérias que estavam seladas dentro de aglomerados de tecido cicatricial se tornam ativas e se desprendem. A doença ativa faz com que se fique doente e capaz de transmitir a infecção a outras pessoas.