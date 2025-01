Todas as bactérias adoecem a pessoa?

Não, muitas bactérias não causam infecção. Algumas bactérias são até úteis. Muitas das bactérias que vivem na pele ou no corpo são normais e não fazem mal. Elas são chamadas de flora habitual. No entanto, outras bactérias que entram no corpo podem atacá-lo.