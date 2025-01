As bactérias que causam o tétano vivem em sujeira e em fezes de animais. Elas conseguem entrar no corpo quando se tem:

Um corte ou ferida por punção, especialmente se forem profundos ou tiverem sujeira em seu interior

Uma picada com agulha suja (como uma agulha de tatuagem ou agulha utilizada para injetar drogas ilícitas)

Uma lesão na pele, por exemplo, por queimadura ou úlcera de frio

Em partes do mundo com más condições sanitárias, a sujeira pode entrar no coto do cordão umbilical e causar tétano em recém-nascidos.