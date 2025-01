Os médicos podem solicitar exames como:

Exames de sangue para avaliar seu fígado e ver se ele foi danificado

Exames de imagem, como ultrassonografia, TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética)

Algumas vezes, uma biópsia de fígado ou laparoscopia a depender do que estiver causando o problema no seu fígado

Algumas vezes, outros exames de sangue para avaliar o problema causando a icterícia

Na biópsia do fígado, o médico irá inserir uma agulha no seu lado direito para tirar uma amostra do fígado para examinar ao microscópio. Com um laparoscópio, o médico fará uma pequena incisão no seu abdômen por onde passará um tubo fino de visualização para ver seus órgãos.