A principal complicação é:

Hemorragia

A pressão elevada na veia porta força sangue para dentro de outros vasos sanguíneos. Os outros vasos sanguíneos incluem aqueles ao redor do estômago e do esôfago (um tubo oco que leva o alimento até o estômago). Esses vasos de sangue incham com sangue, fazendo com que sangrem facilmente. O sangramento desses vasos pode ser intenso e até mesmo fatal.