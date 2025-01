O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores do coração: o átrio direito e o átrio esquerdo. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores do coração: o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo.

Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. O ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões, e o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo.

O coração tem quatro válvulas que controlam a forma como o sangue flui para dentro e para fora do coração. As válvulas são como portas de sentido único que mantêm o sangue fluindo na direção certa. As quatro válvulas do coração são:

Válvula tricúspide: localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito

Válvula pulmonar: localizada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar (artéria principal até os pulmões)

Válvula mitral: localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo

Válvula aórtica: localizada entre o ventrículo esquerdo e a principal artéria do corpo (aorta)