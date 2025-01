As artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Artérias periféricas são as artérias localizadas nos braços e nas pernas. A doença arterial periférica ocorre quando uma artéria, geralmente na perna, fica total ou parcialmente obstruída. Esta obstrução pode ocorrer lentamente, ao longo de muitos anos, ou subitamente. Quando o sangue não consegue chegar a algumas partes do corpo, os tecidos morrem por falta de oxigênio.

A doença arterial periférica é geralmente causada pelo endurecimento das artérias (aterosclerose)

Ela é mais comum em fumantes e em pessoas com hipertensão arterial, diabetes e colesterol alto

Os sintomas incluem dor ou cãibras em uma perna que surgem ao andar e desaparecem ao repousar

Em caso de doença arterial periférica grave, a perna pode doer o tempo todo e podem surgir úlceras na pele

Se, repentinamente, a artéria da perna ficar totalmente obstruída, ocorrerá o desenvolvimento de gangrena (morte do tecido devido à falta de sangue) e uma amputação poderá ser necessária, a menos que o bloqueio seja imediatamente desobstruído

Os médicos administram medicamentos ou realizam cirurgia para reparar a obstrução e aliviar os sintomas

Vá imediatamente para o hospital se de repente seu braço ou sua perna se ficar dolorida, fria e pálida. Sua artéria pode estar obstruída.