Prova de esforço - um teste para verificar se o coração está recebendo oxigênio suficiente quando trabalha com força (está sob estresse), por exemplo, quando nos exercitamos

ECG (eletrocardiograma) - um exame que mede a atividade elétrica do coração, que pode estar anormal na doença arterial coronariana

Cateterismo cardíaco − um exame que permite ao médico verificar se e onde as artérias coronárias estão bloqueadas, introduzindo um cateter (pequeno tubo flexível) longo e fino em uma artéria do braço ou da perna, conduzindo-o até o coração e para o interior das artérias coronárias e depois injetando um material de contraste que é visualizado no raio-X.