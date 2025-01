O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que é taquicardia supraventricular paroxística (TSVP)? TSV é um tipo de ritmo cardíaco anormal. Na TSV, a frequência cardíaca subitamente aumenta muito rapidamente e, em seguida, retorna ao normal. TSV é um ritmo cardíaco regular, mas acelerado, que começa e termina subitamente

Você pode sentir seu coração acelerado ou batendo forte, falta de ar e dor torácica

TSV é desconfortável, mas em geral não é perigosa

É mais comum em pessoas jovens e durante exercício intenso

Os médicos podem administrar um medicamento para interromper o episódio

O que causa TSV? A TSV é geralmente causada por uma anomalia no sistema de condução elétrica do coração. Na TSV, sinais elétricos ficam presos em uma alça que se move em círculos. Os sinais em alça fazem o coração bater regularmente, mas muito rapidamente, cerca de 160 a 220 vezes por minuto. Na TSV, os sinais em alça estão acima dos ventrículos. Na taquicardia ventricular, o ritmo anormal é causado por um problema nos ventrículos. Na maior parte do tempo em que você tiver TSV, sua frequência e ritmo cardíacos serão normais. Em seguida, um batimento cardíaco prematuro subitamente desencadeia o circuito elétrico anormal. Uma vez desencadeado, esse circuito elétrico anormal faz o coração bater muito rápido. Com a mesma rapidez, o coração volta à sua frequência e ritmo normais.

Quais são os sintomas de TSV? A frequência cardíaca acelerada geralmente começa e termina subitamente. Ela pode durar de poucos minutos a várias horas. Pode-se sentir: Batimentos cardíacos acelerados ou galopantes

Fraqueza

Tontura ou sensação de desmaio iminente

Falta de ar

Dor torácica

Como os médicos sabem se eu tenho TSV? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas.