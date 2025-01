O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que são fibrilação atrial e flutter atrial? Fibrilação atrial e flutter atrial são tipos de arritmias cardíacas. Eles são causados por um padrão elétrico anormal no coração. Na fibrilação atrial, as células nos átrios não enviam sinais elétricos regulares. Em vez disso, existe uma grande quantidade de atividade elétrica aleatória que faz com que os compartimentos superiores (átrios) do coração apenas vibrem em vez de se comprimirem fortemente em um ritmo regular. Uma parte dessa atividade aleatória passa para os ventrículos, que batem irregularmente até 140 a 160 vezes por minuto em vez dos 60 a 100 batimentos regulares por minuto. Fibrilação atrial Vídeo No flutter atrial, as células nos átrios enviam sinais regulares, mas os sinais ficam presos em uma alça que se move em círculos. O sinal elétrico em alça faz os átrios baterem regularmente, mas muito rapidamente, cerca de 250 a 350 vezes por minuto. Normalmente, somente cerca de metade desses batimentos anormais passa para os ventrículos, que, em seguida, batem entre 125 a 175 vezes por minuto. Tanto a fibrilação atrial quanto o flutter atrial tornam mais difícil o seu coração bombear sangue

Você pode notar alterações em seu batimento cardíaco (palpitações) e se sentir fraco ou com falta de ar

Hipertensão arterial, doença cardíaca ou um defeito congênito podem causar fibrilação atrial ou flutter atrial

Os médicos tratam fibrilação atrial e flutter atrial com medicamentos e, às vezes, com um choque elétrico (cardioversão) ou um procedimento de ablação

O que causa fibrilação atrial e flutter atrial? Eles são frequentemente causados por: Hipertensão arterial

Doença arterial coronariana (quando um vaso sanguíneo que supre o coração de sangue e oxigênio está estenosado ou obstruído)

Valvulopatias

Tomar álcool em excesso

Hipertireoidismo (quando a tireoide produz excesso de hormônios tireoidianos)

Defeitos congênitos que afetam o coração Problemas com as válvulas cardíacas e pressão arterial alta fazem os átrios aumentarem de tamanho. Isso torna a fibrilação atrial ou flutter atrial mais provável. A fibrilação atrial e o flutter atrial também podem ocorrer em pessoas sem nenhum outro problema cardíaco.

Quais são os sintomas de fibrilação atrial e flutter atrial? Você pode não ter sintomas ou pode sentir: Percepção desagradável dos batimentos cardíacos (palpitações), que podem se parecer a batimentos fortes, vibrantes, acelerados ou fora de ritmo

Desconforto no tórax

Fraqueza

Sensação de desmaio

Falta de ar Quais são as complicações da fibrilação atrial e do flutter atrial? A fibrilação atrial e o flutter atrial podem causar: Coágulos de sangue nos átrios que podem se deslocar do coração para o cérebro e causar um acidente vascular cerebral

Frequência cardíaca rápida, que pode levar a uma queda na pressão arterial e insuficiência cardíaca

Como os médicos sabem se eu tenho fibrilação atrial e flutter atrial? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas. Se o ECG mostrar fibrilação atrial ou flutter atrial, os médicos geralmente farão outros exames incluindo: Exames de sangue para verificar os níveis de hormônio e eletrólitos

Um ecocardiograma (ultrassom do coração).