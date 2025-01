A meningite bacteriana ocorre quando bactérias penetram no líquido localizado entre o cérebro e a camada fina de tecido que cobre o cérebro. As bactérias podem originar-se de:

Alguma pessoa que tenha uma infecção

Uma infecção já existente, por exemplo, uma infecção de ouvido ou infecção dos seios nasais.

A meningite pode ser causada por diversos tipos de bactérias. As bactérias presentes dependem da idade, do estado do sistema imunológico e da forma como se adquiriu a infecção.