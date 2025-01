Dependendo da gravidade da dor, os medicamentos podem incluir:

AINES − analgésicos de venda livre, como aspirina ou ibuprofeno

Opioides − analgésicos fortes disponíveis com prescrição médica

Antidepressivos ou medicamentos para tratar outros sintomas

A dor pode variar ao longo do dia. Os médicos podem alterar as doses e o número de vezes que a pessoa toma os medicamentos para ajudar com a dor.

Os opioides geralmente tratam dores moderadas a intensas causadas por câncer ou por lesões como fraturas ósseas. Eles podem ter efeitos colaterais sérios; portanto, o médico pode tentar primeiramente outros medicamentos. Se o médico prescrever opioides, ele examinará o paciente com frequência para se certificar de que estão sendo tomados de forma segura. Opioides geralmente não funcionam em longo prazo.