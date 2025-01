A maioria das radioterapias usa uma máquina que envia um feixe de radiação para a parte do corpo que tem câncer. Existem dois tipos de feixes de radiação:

Raios gama

Feixes de prótons

Feixes de prótons podem ser focados com maior precisão do que os raios gama. Seja qual for o feixe usado, a maioria das pessoas recebe radioterapia todos os dias durante seis a oito semanas.

Os médicos com frequência usam RM (ressonância magnética), TC (tomografia computadorizada) e ultrassonografia durante a radioterapia para conseguir focar o feixe de radiação com maior precisão no tumor

Outra maneira de os médicos evitarem lesar tecido saudável é focar o feixe de radiação no câncer de lados diferentes do corpo e em ângulos diferentes. Assim, o feixe sempre atinge o câncer, mas o tecido saudável não é atingido todas as vezes.

Outros tipos de radioterapia incluem: