Imunoterapia é um tratamento contra o câncer que usa o próprio sistema imunológico da pessoa para lutar contra o câncer. O sistema imunológico consiste de células, tecidos e órgãos que protegem o corpo contra doenças e infecções.

O sistema imunológico age através de uma série de ações chamadas resposta imunológica. Na resposta imunológica:

O corpo reconhece alguma coisa nociva que não deveria estar lá (um antígeno)

O corpo produz anticorpos e células que atacam e destroem os antígenos

Frequentemente o sistema imunológico reconhece, naturalmente, as células cancerosas como nocivas. Quando ele reconhece as células, ele as ataca e destrói. Nunca sequer tomamos conhecimento de cânceres minúsculos que são rapidamente destruídos logo após começarem. Contudo, depois de o câncer ficar grande o suficiente para causar sintomas, é provável que o sistema imunológico não consiga mais lutar contra ele. É por isso que os médicos desenvolveram maneiras para ajudar o sistema imunológico a lutar contra o câncer.