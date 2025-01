A maioria das pessoas recebe um transplante hepático por causa de cirrose provocada por hepatite viral. Imunossupressores, que são necessários para ajudar na prevenção da rejeição do fígado transplantado, também dificultam a defesa do corpo contra infecções. Como resultado, a hepatite B ou C recorre em quase todos os receptores de transplante hepático. No entanto, medicamentos antivirais são eficazes no tratamento da hepatite que ocorre em receptores de transplante de fígado.