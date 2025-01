Síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossomo X

Em geral, as pessoas com a síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossoma X não apresentam nenhum sintoma até o desenvolvimento da infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV). Então, uma forma séria e às vezes fatal de mononucleose infecciosa se desenvolve. O fígado funciona mal, resultando em insuficiência hepática. As pessoas que sobrevivem desenvolvem outras doenças, como linfoma, anemia aplásica, outra imunodeficiência e baço aumentado.