Imunodeficiência comum variável (ICV)

Infecções recorrentes dos pulmões e seios nasais, particularmente pneumonia, são comuns. As pessoas podem desenvolver tosse crônica, expectoração com sangue ou ter dificuldade respiratória. Pessoas com imunodeficiência comum variável que apresentam infecções pulmonares frequentes podem desenvolver bronquiectasia, na qual as vias aéreas se tornam alargadas (dilatadas), dificultando a eliminação de muco e a movimentação do ar entrando e saindo dos pulmões.

Podem manifestar-se sintomas de diarreia e o aparelho digestivo pode não absorver corretamente os alimentos. O baço pode aumentar de tamanho.

A maioria das pessoas tem uma expectativa de vida normal, mas se outra doença, como um linfoma ou doença autoimune se desenvolver e for difícil de tratar, a expectativa de vida pode ser encurtada.