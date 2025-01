Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

A ataxia-telangiectasia é uma doença hereditária caracterizada por descoordenação motora, dilatação capilar e uma imunodeficiência que causa uma suscetibilidade aumentada às infecções.

Em crianças com ataxia-telangiectasia, uma descoordenação tende a se desenvolver quando elas começam a andar e os músculos enfraquecem progressivamente fazendo com que fiquem muito incapacitadas.

Os médicos fazem exames de sangue para diagnosticar a doença.

O tratamento envolve antibióticos (para prevenir infecções) e imunoglobulinas.

(Consulte também Considerações gerais sobre imunodeficiências.)

A ataxia-telangiectasia é uma imunodeficiência primária. Em geral, é herdada como uma doença autossômica (não ligada ao sexo) recessiva. Isto é, são necessários 2 genes para a doença, um do pai e um da mãe.

O aumento da sensibilidade às infecções em pessoas com ataxia‑telangiectasia resulta de uma disfunção das células B e células T (linfócitos), que ajudam o organismo a se defender de micro‑organismos e do desenvolvimento de células anormais que podem resultar em câncer. As concentrações de alguns tipos (classes) de anticorpos (imunoglobulinas) – IgA e IgE – são frequentemente baixas.

A ataxia-telangiectasia também causa anomalias no cerebelo (a parte do cérebro que coordena os movimentos do corpo), que não estão relacionadas à doença decorrente de imunodeficiência e que resultam em perda da coordenação.

Sintomas de ataxia‑telangiectasia Geralmente, a incoordenação (ataxia) se desenvolve quando a criança começa a andar, mas pode só aparecer aos 4 anos. A linguagem torna-se arrastada e os músculos ficam progressivamente debilitados, resultando em incapacidade grave. A incapacidade intelectual pode se desenvolver e progredir. Entre 1 e 6 anos de idade (mas geralmente não antes dos 4 anos), os capilares da pele e dos olhos se tornam dilatados e visíveis. Os capilares dilatados (telangiectasia), denominados veias aracneiformes, são habitualmente mais evidentes nos globos oculares, orelhas e laterais do pescoço. Aranhas vasculares Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif. O sistema endócrino pode ser afetado, resultando em testículos pequenos (nos rapazes), infertilidade e diabetes. As infecções pulmonares e dos seios nasais reaparecem, causando pneumonia e doenças pulmonares crônicas, como a bronquiectasia (alargamento irreversível devido à inflamação crônica das vias aéreas). Existe um aumento no risco de câncer, especialmente leucemia, linfoma, tumores cerebrais e câncer de estômago. A ataxia-telangiectasia tende a evoluir até paralisia, demência e morte, geralmente aos 30 anos.

Diagnóstico de ataxia‑telangiectasia Exames de sangue

Exames genéticos Os médicos suspeitam de ataxia-telangiectasia com base nos sintomas. Exames de sangue para medir os níveis de IgA e testes genéticos podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Caso os médicos suspeitem de alguma doença endócrina ou câncer com base nos resultados de seu exame, são efetuados testes para confirmar esses distúrbios.

Tratamento de ataxia‑telangiectasia Antibióticos e imunoglobulinas Para ajudar a evitar infecções, os médicos administram antibióticos e imunoglobulinas (anticorpos obtidos do sangue de pessoas com um sistema imunológico normal), que ajudam a suprir as imunoglobulinas que estão faltando. As imunoglobulinas podem ser injetadas na veia (via intravenosa) uma vez por mês ou sob a pele (via subcutânea) uma vez por semana ou uma vez por mês. Contudo, esses medicamentos não aliviam os outros problemas.