Lesão hepática causada por medicamento

Algumas ervas medicinais (partes da planta usadas em benefícios à saúde) contêm substâncias que podem lesionar o fígado. O fígado é um alvo principal para lesões, porque ele processa tudo que é ingerido pela boca.

Alcaloides pirrolizidínicos: Centenas de ervas contêm alcaloides pirrolizidínicos, que podem danificar o fígado. Essas ervas incluem borragem, confrei e determinadas ervas chinesas, como zi cao (Radix arnabiae), kuan dong hua (tussilago), qian li guang (raiz da vida) e pei lan (Eupatorium). Algumas ervas usadas para fazer chás contêm alcaloides pirrolizidínicos. Às vezes, o leite, o mel e os cereais estão contaminados com alcaloides pirrolizidínicos, que podem então ser ingeridos sem o conhecimento deste.

Eles podem lesionar o fígado gradualmente se pequenas quantidades forem consumidas por um período de tempo prolongado. A lesão pode ocorrer mais rapidamente se uma grande quantidade for consumida. As veias hepáticas podem ficar obstruídas, bloqueando o fluxo sanguíneo para fora do fígado.

As pessoas afetadas apresentam dor abdominal e podem vomitar. O líquido se acumula no abdômen e nas pernas. Por fim, pode haver a ocorrência de tecido cicatricial no fígado (cirrose), insuficiência hepática e até mesmo morte.

Outras ervas: A lesão hepática também pode ser provocada por ervas como Atractylis gummifera, Camellia sinensis (usada para fazer chá preto e chá verde), celandina (da família das papoulas), chaparral, Garcinia cambogia (um suplemento usado como apoio à perda de peso), extrato de chá verde (usado para perda de peso e prevenção de doenças), germander, jin bu huan, kava, ma huang (Éfedra), erva-de-passarinho, óleo de poejo (usado para fazer chás) e syo-saiko-to (uma mistura de ervas).

Em geral, médicos do fígado (hepatologistas) recomendam evitar todos os suplementos à base de ervas devido à falta de testes de segurança da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e pelo fato de que muitas dessas substâncias podem causar lesão hepática e até mesmo insuficiência hepática, mesmo em pessoas sem doença hepática preexistente.