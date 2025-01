As pessoas com insuficiência hepática geralmente apresentam ascite, encefalopatia hepática e saúde deteriorada. A cor amarela da pele e da parte branca dos olhos é provocada pela icterícia. A ascite pode fazer com que o abdômen fique inchado. A encefalopatia hepática pode provocar confusão ou sonolência. A maioria das pessoas também apresenta sintomas gerais, como fadiga, fraqueza, náuseas e perda de apetite.

O hálito pode ter um odor adocicado.

As pessoas podem formar hematomas e sangrar com facilidade. Por exemplo, um sangramento breve em outras pessoas (devido a um pequeno corte ou sangramento nasal) pode não parar sozinho e pode até ser difícil de ser controlado pelos médicos. Perda de sangue pode resultar em baixa pressão arterial (hipotensão) e choque.

Na insuficiência hepática aguda, uma pessoa que aparentemente esteja bem de saúde pode encontrar-se a um passo da morte, no espaço de alguns dias. A insuficiência hepática aguda é uma emergência médica e, se possível, as pessoas devem ser avaliadas em um centro de transplante de fígado. Na insuficiência hepática crônica, a deterioração da saúde pode ser muito gradual até que ocorra um evento dramático, como sangue nos vômitos ou nas fezes. A presença de sangue nos vômitos ou nas fezes é geralmente provocada pelo sangramento de veias varicosas no esôfago e no estômago.

Em caso de insuficiência renal, a quantidade de urina produzida e excretada do corpo diminui, resultando no acúmulo de substâncias tóxicas no sangue.

A respiração acaba se tornando difícil.

Quando não é tratada a tempo, ou quando o distúrbio hepático é progressivo, a insuficiência hepática é fatal. Mesmo depois do tratamento, a insuficiência hepática pode ser irreversível. Algumas pessoas morrem de insuficiência renal. Algumas pessoas desenvolvem câncer hepático.