A hipertensão portal é definida como um aumento anormal da pressão sanguínea na veia porta (a veia de grande calibre que transporta o sangue do intestino ao fígado) e suas ramificações.

A cirrose (cicatrização que altera a estrutura do fígado e compromete a sua função) é a causa mais comum em países ocidentais.

A hipertensão portal pode levar a um abdômen inchado (ascite), desconforto abdominal, confusão e sangramento no trato digestivo.

Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas e resultados de um exame físico, às vezes, com ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou biópsia de fígado.

Os medicamentos podem reduzir a pressão arterial na veia porta, mas se ocorrer sangramento no trato digestivo, é necessário tratamento de emergência.

O tratamento às vezes inclui transplante de fígado ou criação de uma via na qual o sangue possa desviar-se do fígado (derivação portossistêmica).

(Veja também Considerações gerais sobre a doença hepática.)

A circulação portal MODELO 3D

A veia porta recebe o sangue proveniente de todo o intestino, do baço, do pâncreas e da vesícula biliar e transporta-o para o fígado. Depois de entrar no fígado, a veia divide-se em ramo direito e ramo esquerdo e em pequenos canais que percorrem o fígado. Quando o sangue sai do fígado, volta para a circulação geral pela veia hepática.

Visão do fígado e da vesícula biliar

Dois fatores podem aumentar a pressão sanguínea nos vasos sanguíneos portais:

Um aumento do volume de sangue fluindo pelos vasos

Resistência aumentada ao fluxo de sangue pelo fígado

Nos países ocidentais, a causa mais frequente de hipertensão portal é o aumento da resistência ao fluxo sanguíneo provocado pela cicatrização extensa do fígado na cirrose. As causas mais frequentes da cirrose são

A hipertensão portal leva ao desenvolvimento de novas veias (denominadas vasos colaterais) que desviam do fígado. Essas veias conectam diretamente os vasos sanguíneos portais às veias que levam o sangue do fígado para a circulação geral. Devido a esse desvio, as substâncias (como toxinas) que, em condições normais são removidas do sangue pelo fígado, entram na circulação sanguínea geral de forma direta. Os vasos colaterais surgem em locais específicos. Os mais importantes estão localizados na extremidade inferior do esôfago e na parte superior do estômago. Lá, os vasos se dilatam e apresentam muitas torções e voltas – ou seja, eles se transformam em veias varicosas no esôfago (varizes esofágicas) ou no estômago (varizes gástricas). Essas veias dilatadas são frágeis e propensas ao sangramento, às vezes sério, e, ocasionalmente, com resultados fatais. Outros vasos colaterais podem desenvolver-se em volta da parede abdominal e do reto.

A hipertensão portal frequentemente faz com que o baço aumente de tamanho, pois a pressão interfere no fluxo sanguíneo do baço para os vasos sanguíneos portais. Quando o baço aumenta, o número (contagem) de glóbulos brancos diminui (aumentando o risco de infecções) e o número (contagem) de plaquetas pode diminuir (aumentando o risco de sangramento).

A pressão aumentada nos vasos sanguíneos portais pode fazer com que o líquido (ascítico) com proteínas vaze da superfície do fígado e do intestino e se acumule dentro do abdômen. Esse quadro clínico é denominado ascite.

Sintomas de hipertensão portal A hipertensão portal isoladamente não provoca sintomas, mas algumas das suas consequências, sim. Se uma grande quantidade de líquido se acumula no abdômen (chamada ascite), ele incha (distende-se), às vezes de forma evidente, e às vezes o suficiente para aumentar bastante o volume e a tensão do abdômen. Essa distensão pode ser desconfortável ou dolorida. Um baço aumentado pode provocar uma sensação vaga de desconforto na parte superior esquerda do abdômen. As veias varicosas localizadas no esôfago e no estômago sangram com facilidade e, por vezes, de forma maciça. Em seguida, a pessoa pode vomitar sangue ou material escuro que lembra borra de café. As fezes podem estar escuras e negras. De forma muito menos comum, as veias varicosas no reto podem sangrar. Em seguida, as fezes podem conter sangue vermelho. O sangramento dessas veias pode resultar em morte. Os vasos sanguíneos colaterais podem estar visíveis na pele do abdômen e ao redor do reto. Quando as substâncias que normalmente são removidas do fígado passam para a circulação geral e chegam ao cérebro, elas podem provocar confusão ou sonolência (encefalopatia hepática). Como a maioria das pessoas com hipertensão portal também apresenta um funcionamento inadequado do fígado, elas podem apresentar sintomas de insuficiência hepática, como uma tendência ao sangramento.

Diagnóstico de hipertensão portal Avaliação médica

Às vezes, exames de sangue e testes para avaliar a função mental

Exames de imagem, como ultrassonografia Geralmente, os médicos podem reconhecer a hipertensão portal com base nos sintomas e achados durante o exame físico. Os médicos geralmente podem palpar o aumento do tamanho do baço ao examinarem o abdômen. Eles também podem detectar a presença de líquido no abdômen ao observar o aumento de volume deste e ao escutar um som surdo perceptível quando se bate ligeiramente no abdômen (percussão). Os médicos podem suspeitar de encefalopatia hepática, com base nos sintomas (como confusão), mas podem ser necessários os exames de sangue e os testes projetados para avaliar a função mental. Pode-se realizar uma ultrassonografia para avaliar o fluxo sanguíneo na veia porta e nos vasos adjacentes e para detectar a presença de líquido no abdômen. A ultrassonografia, a ressonância magnética (RM) ou a tomografia computadorizada (TC) podem ser usadas para procurar por vasos colaterais (consulte Exames de diagnóstico por imagem do fígado e da vesícula biliar). De forma menos comum, um cateter é inserido por uma incisão no pescoço e avançado pelos vasos sanguíneos até o fígado para medir a pressão nos vasos sanguíneos portais.