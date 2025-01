Exames de sangue

Exames de imagem, como ultrassonografia

Às vezes, biópsia de fígado

Se os médicos suspeitarem de fígado gorduroso, eles perguntarão sobre o uso de álcool. Essa informação é crucial. Uso de álcool continuado e excessivo pode provocar lesão hepática grave.

Exames de sangue para detectar anormalidades hepáticas, como a inflamação, são importantes porque elas podem levar à cirrose. Os exames de sangue adicionais ajudam a excluir outras causas de anormalidades hepáticas, como hepatite viral. Ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) do abdômen podem detectar o excesso de gordura no fígado, mas nem sempre conseguem determinar se existe inflamação ou fibrose (consulte Exames de imagem do fígado e vesícula biliar). Além disso, novos exames de imagem, como a elastografia por ressonância magnética (ERM) ou elastografia por ultrassom podem determinar se existe a presença de tecido cicatricial ou cirrose. No entanto, em pessoas com obesidade, a pontuação de fibrose pode, às vezes, ter uma elevação falsa devido ao alto teor de gordura, e as pessoas podem precisar de uma biópsia do fígado.

Uma biópsia do fígado é o teste mais preciso e pode ser necessária para confirmar o diagnóstico. Na biópsia, um médico aplica um anestésico local para diminuir qualquer dor e, em seguida, insere uma agulha oca longa pela pele até o fígado, com o objetivo de obter um pequeno pedaço de tecido hepático para exame sob microscópio. A biópsia pode ajudar a determinar se o fígado gorduroso está presente, se ele foi provocado por álcool ou determinadas causas específicas, e a gravidade da lesão hepática.