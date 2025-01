University of Colorado School of Medicine

A trombose da veia porta é a obstrução ou o estreitamento da veia porta (o vaso sanguíneo que leva sangue dos intestinos para o fígado) por um coágulo de sangue.

A maioria das pessoas não apresenta sintomas, mas em outras, o líquido se acumula no abdômen, o baço aumenta de tamanho e/ou um sangramento grave ocorre no esôfago.

A ultrassonografia com Doppler geralmente pode confirmar o diagnóstico.

Sendo possível, a causa é tratada, os problemas associados são tratados e os medicamentos podem ser usados para dissolver o coágulo ou evitar que ele aumente ou volte a aparecer.

(Veja também Considerações gerais sobre distúrbios vasculares do fígado.)

Como a veia porta está estenosada ou obstruída, a pressão na veia porta aumenta. Essa pressão aumentada (denominada hipertensão portal) provoca aumento do baço (esplenomegalia). Ela também resulta em veias dilatadas e retorcidas (varicosas), veias esofágicas (denominadas varizes esofágicas) e, frequentemente, no estômago (denominadas varizes gástricas) também. Essas veias podem sangrar bastante.

O acúmulo de líquido no abdômen (denominado ascite) é pouco frequente. Mas ele pode ocorrer quando as pessoas também apresentam congestão hepática (acúmulo de sangue no fígado) ou danos no fígado, como cicatrização grave no fígado (cirrose), ou quando grandes quantidades de líquido são fornecidas por via intravenosa para tratar a hemorragia intensa das veias varicosas rompidas no esôfago e no estômago. Se a trombose na veia porta ocorrer em pessoas com cirrose, há deterioração do estado de saúde.

Causas de trombose da veia porta A cirrose é uma causa comum da trombose na veia porta, geralmente porque o fluxo de sangue pelo fígado gravemente cicatrizado é lento. Quando o fluxo de sangue é lento, o sangue tem maior probabilidade de coagular. Qualquer quadro clínico que aumente a probabilidade de coagulação pode provocar trombose na veia porta. As causas comuns diferem por faixa etária: Recém-nascidos: Infecção do coto do cordão umbilical (no umbigo)

Crianças mais velhas: Apendicite (a infecção pode se disseminar para a veia porta e desencadear a formação de coágulos de sangue)

Adultos: Excesso de glóbulos vermelhos (policitemia), determinados cânceres (fígado, pâncreas, rins ou glândulas adrenais), cirrose, lesões, distúrbios que fazem o sangue coagular com mais facilidade, cirurgia e gestação Frequentemente, vários quadros clínicos contribuem para a causa da obstrução. A causa é desconhecida em cerca de um terço das pessoas.

Sintomas de trombose da veia porta A maioria das pessoas não apresenta sintomas. Em algumas pessoas, os problemas ocorrem gradualmente, resultando em hipertensão portal. Se houver veias varicosas no esôfago ou no estômago, elas podem se romper e sangrar, às vezes, de maneira bem intensa. Isso leva ao vômito com sangue. O sangue também pode passar pelo trato digestivo, fazendo com que as fezes fiquem pretas e com odor desagradável (chamado melena).

Diagnóstico de trombose da veia porta Os médicos suspeitam de trombose da veia porta em pessoas com a combinação do seguinte: Sangramento das veias varicosas no esôfago ou estômago

Um baço aumentado

Quadros clínicos que aumentam o risco de trombose de veia porta (por exemplo, infecção no umbigo em recém-nascidos ou apendicite aguda em crianças mais velhas) Os exames de sangue para determinar como o fígado está funcionando ou se está danificado (exames hepáticos) são realizados, mas os resultados frequentemente são normais. A ultrassonografia com Doppler geralmente confirma o diagnóstico. Ela mostra que o fluxo sanguíneo pela veia porta está reduzido ou ausente. Em algumas pessoas, é necessária uma ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) (consulte Exames de diagnóstico por imagem do fígado e da vesícula biliar).