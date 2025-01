Considerações gerais sobre distúrbios da vesícula biliar e dutos biliares

O fígado produz a bile, um líquido amarelo esverdeado, espesso e pegajoso. A bile ajuda na digestão ao facilitar a absorção de colesterol, gorduras e vitaminas lipossolúveis no intestino. A bile também elimina do organismo determinados produtos residuais (principalmente bilirrubina e o colesterol em excesso) e subprodutos de medicamentos.

O trato biliar consiste em pequenos tubos (dutos) que transportam a bile do fígado para a vesícula biliar e, em seguida, para o intestino delgado. A vesícula biliar é um órgão pequeno em forma de pera, localizado por baixo do fígado. Ela armazena a bile. Quando o organismo precisa de bile, como quando as pessoas comem, a vesícula biliar se contrai, expulsando a bile pelos dutos biliares até o interior do intestino delgado.

Visão do fígado, dutos biliares e vesícula biliar

Vesícula biliar e dutos biliares Imagem

O fluxo de bile pode ser bloqueado pelo seguinte:

Se os dutos biliares estiverem bloqueados, a vesícula biliar pode inflamar (colecistite).

Dor biliar sem cálculo (dor biliar acalculosa) também pode ocorrer.