Colangite esclerosante associada à IgG4

Colangiografia

Testes de anticorpos (IgG4)

Exames histológicos

Em pessoas com pancreatite e colangiopatia (lesão nos dutos biliares), os médicos suspeitam que possam ter IgG-SC. O diagnóstico de IgG4-SC requer uma colangiografia anormal (um exame de imagem do trato biliar), níveis elevados de IgG4 no sangue (encontrados na maioria, mas não em todas as pessoas com esse distúrbio) e um aspecto característico das células quando o tecido é examinado usando um microscópio (biópsia).