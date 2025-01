Cerca de 80% das pessoas com cálculos biliares não apresentam sintomas por muitos anos, ou podem nunca tê-los, especialmente se eles permanecerem na vesícula biliar.

Os cálculos biliares podem provocar dor. A dor manifesta-se quando os cálculos passam da vesícula biliar para o duto cístico, duto biliar comum ou ampola de Vater e bloqueiam o duto. Em seguida, a vesícula biliar incha, provocando uma dor denominada cólica biliar. A dor é sentida na parte superior do abdômen, geralmente no flanco direito, embaixo das costelas. Às vezes, a localização é difícil de identificar, especialmente em pessoas com diabetes e idosos. A dor normalmente aumenta de intensidade de 15 minutos a uma hora e permanece estável por até 12 horas. A dor é normalmente intensa o suficiente para que as pessoas procurem o pronto-socorro para se tratar. Uma vez que a dor começa a se resolver, isso acontece em 30 a 90 minutos, deixando uma dor surda. As pessoas frequentemente sentem náuseas e vômitos.

Comer uma refeição pesada pode desencadear uma cólica biliar, quer a pessoa esteja comendo alimentos gordurosos ou não. Os cálculos biliares não causam eructação ou distensão.

Embora a maioria dos episódios de cólica biliar desapareça espontaneamente, a dor retorna em 20% a 40% das pessoas a cada ano, e podem ocorrer complicações. Entre os episódios, as pessoas sentem-se bem.

Se o bloqueio persistir, a vesícula biliar torna-se inflamada (um quadro clínico denominado colecistite aguda). Quando a vesícula biliar estiver inflamada, as bactérias se desenvolverão, podendo ocorrer infecção. A inflamação normalmente provoca febre.

O bloqueio do duto biliar comum ou da ampola de Vater é mais grave do que o bloqueio do duto cístico. O bloqueio de um duto biliar pode provocar o alargamento (dilatação) dos dutos. Ele também pode provocar febre, calafrios e icterícia (uma descoloração amarela da pele e da parte branca dos olhos). Essa combinação de sintomas indica que há uma infecção grave, denominada colangite aguda. As bactérias podem se disseminar pela corrente sanguínea e provocar infecções graves em outro local do organismo (sepse). Além disso, bolsas de pus (abscessos) podem se desenvolver no fígado.

Os cálculos que bloqueiam a ampola de Vater também podem bloquear o duto pancreático, provocando inflamação do pâncreas (pancreatite), além de dor.

A inflamação provocada pelos cálculos biliares pode erodir a parede da vesícula biliar, às vezes, resultando em um orifício (perfuração). A perfuração resulta em vazamento do conteúdo da vesícula biliar na cavidade abdominal, provocando inflamação grave (peritonite). Um cálculo biliar grande que entra no intestino delgado pode provocar obstrução intestinal, denominada íleo biliar. Embora rara, essa complicação é mais provável de ocorrer em pessoas idosas.