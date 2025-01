Exames de sangue do fígado

Os testes de função hepática são exames de sangue que representam uma maneira não invasiva de detectar a presença de doença hepática (por exemplo, hepatite viral em sangue doado) e medir a gravidade e progressão da mesma, bem como sua resposta ao tratamento.

Exames laboratoriais são geralmente eficazes para o seguinte:

Detectar inflamação, lesão ou disfunção do fígado

Avaliar a gravidade da lesão do fígado

Monitorar a evolução de uma doença do fígado e a resposta da pessoa ao tratamento

Especificar o diagnóstico

Os testes de função hepática são realizados em amostras de sangue e medem os níveis de enzimas e de outras substâncias produzidas pelo fígado. Essas substâncias incluem

Alanina aminotransferase (ALT)

Albumina

Fosfatase alcalina (FAL)

Alfafetoproteína (AFP)

Aspartato aminotransferase (AST)

Bilirrubina

Gama-glutamil transpeptidase (GGT)

Desidrogenase láctica (LDH)

5'-nucleotidase

Os níveis de algumas dessas substâncias medem a presença e o grau da inflamação hepática (por exemplo, ALT e AST). Os níveis de outras substâncias medem a eficiência com a qual o fígado executa as suas funções normais de síntese de proteínas e secreção de bile (por exemplo, albumina e bilirrubina). O que constitui um valor normal para muitos desses testes pode ser encontrado na tabela Exames de sangue. No entanto, alguns desses valores podem estar acima do normal em pessoas com distúrbios não relacionados ao fígado.

Provas de função hepática Provas de função hepática Exame de tempo de tromboplastina parcial (TTP) Teste de tempo de protrombina e RNI (TP/RNI) Provas de função hepática Exame de tempo de tromboplastina parcial (TTP) Teste de tempo de protrombina e RNI (TP/RNI)

Um teste de função hepática é o tempo de protrombina (TP), usado para calcular a razão normalizada internacional (RNI). Tanto o TP quando a RNI são medições do tempo necessário para o sangue coagular (o fígado sintetiza algumas proteínas necessárias para a coagulação sanguínea, denominadas fatores de coagulação sanguínea). Um resultado anormal de TP ou RNI pode indicar uma doença aguda ou crônica do fígado. Tanto na doença aguda quanto crônica do fígado, a elevação do TP ou RNI geralmente indica progressão para insuficiência hepática.

Para determinar a possível causa de qualquer anormalidade em testes hepáticos, o médico também registrará um histórico e poderá realizar exames de imagem e/ou uma biópsia hepática.