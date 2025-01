Tratamento da causa subjacente

Tratamento das complicações

Em geral, o tratamento é direcionado à causa e quaisquer complicações da rabdomiólise.

Esse tratamento geralmente inclui líquidos intravenosos para prevenir e tratar a lesão renal aguda.

Se uma síndrome compartimental for a causa da rabdomiólise, um procedimento cirúrgico chamado fasciotomia é realizado para aliviar a pressão no músculo. Aliviar essa pressão ajuda a restabelecer uma circulação saudável no tecido afetado. As infecções são tratadas com os medicamentos apropriados. Todos os medicamentos suspeitos de causar a rabdomiólise (por exemplo, estatinas) são interrompidos. Distúrbios eletrolíticos são corrigidos.

A lesão renal aguda pode exigir hemodiálise. A coagulação intravascular disseminada é tratada com plasma fresco congelado.