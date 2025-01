Necrose cortical dos rins

Exames de sangue e de urina de rotina

Exames de imagem

Algumas vezes biópsia renal

Os médicos podem ter dificuldade em estabelecer o diagnóstico de necrose cortical renal, porque este distúrbio pode se parecer com outros tipos de lesão renal aguda. Os médicos podem suspeitar de necrose cortical renal com base nos sintomas e resultados de exames de sangue e de urina de rotina em pessoas que têm quadros clínicos predisponentes. O diagnóstico é frequentemente confirmado com um exame de imagem, como a ultrassonografia ou angiografia por tomografia computadorizada (angio-TC). A biópsia renal pode dar aos médicos as informações diagnósticas mais precisas, mas a biópsia envolve a remoção de tecido, o que pode causar complicações e pode ser desnecessária se o diagnóstico for evidente. Assim, a biópsia não é realizada na maioria das pessoas.