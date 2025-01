Bloqueio das artérias renais

Prevenção ou dissolução de coágulos de sangue

Algumas vezes, a cirurgia ou abertura do bloqueio com um cateter

O objetivo do tratamento é prevenir uma deterioração maior do fluxo sanguíneo e restaurar o que estava obstruído. No caso dos coágulos sanguíneos, o tratamento habitual é por meio de medicamentos anticoagulantes (consulte Medicamentos e coágulos de sangue). Há medicamentos que são dados primeiramente por via intravenosa e, em seguida, por via oral durante períodos de tempo mais longos, por vezes durante meses ou mais tempo. Os anticoagulantes evitam que o coágulo inicial aumente e que novos coágulos se formem. Os medicamentos que dissolvem coágulos (fibrinolíticos ou trombolíticos – consulte Medicamentos e coágulos de sangue) podem ser mais eficazes do que os anticoagulantes. No entanto, os medicamentos fibrinolíticos melhoram a função renal apenas nos casos em que a artéria não se encontra completamente bloqueada ou quando os coágulos podem dissolver-se rapidamente. Após 30 a 60 minutos de bloqueio total, é provável uma lesão permanente. Medicamentos fibrinolíticos podem ser úteis somente se dados dentro de três horas.

Por vezes, realiza-se uma cirurgia para abrir uma artéria bloqueada por um coágulo, mas esse tratamento possui um risco maior de complicações e de morte e não melhora a função renal mais do que os anticoagulantes ou somente os medicamentos fibrinolíticos. O tratamento medicamentoso é quase sempre preferível à cirurgia. No entanto, quando a causa é uma lesão, a artéria deve ser reparada cirurgicamente.

Para aliviar o bloqueio causado por uma aterosclerose ou displasia fibromuscular da artéria renal, os médicos podem fazer uma angioplastia. Na angioplastia, os médicos inserem um cateter com balão na ponta, através da artéria femoral na virilha indo até a artéria renal. O balão é, então, inflado para forçar a abertura da área bloqueada. Este procedimento é chamado angioplastia transluminal percutânea. Quando os médicos realizam esse procedimento, pode-se colocar um tubo oco e curto (stent) na artéria para evitar que o bloqueio volte a ocorrer. Quando a angioplastia não é eficaz, é necessária uma cirurgia para extrair ou desviar a zona de bloqueio causada pela aterosclerose ou displasia fibromuscular.

Apesar de a função renal poder melhorar com o tratamento, geralmente não chega a restaurar-se totalmente. A perspectiva é ruim quando a artéria é bloqueada por coágulos que se formaram em outras partes do corpo (como o coração). Os coágulos daquela fonte provavelmente irão para outras partes do corpo (como o cérebro ou intestino) e causam problemas nesses locais.

