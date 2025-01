Pneumonia em pessoas com o sistema imunológico debilitado

Radiografia do tórax

Exame microscópico de amostra do escarro (muco espesso ou com coloração alterada)

Culturas de sangue

Oximetria de pulso

O diagnóstico de pneumonia em uma pessoa com um sistema imunológico debilitado se baseia nos sintomas da pessoa, nos resultados de uma radiografia ou tomografia computadorizada (TC) torácica e nos resultados de exames de escarro e de sangue.

As radiografias de tórax podem ser normais ou mostrar sinais de infecção.

Os médicos colhem amostras de escarro administrando um tratamento com vapor que faz com que a pessoa tussa profundamente (induzindo a produção de escarro) ou inserindo um broncoscópio (pequeno tubo flexível com uma câmera) nas vias aéreas. Amostras de escarro obtidas através da indução da tosse e, especialmente aquelas obtidas com um broncoscópio, são menos propensas a conter saliva e têm mais chances de permitir que os médicos identifiquem o organismo causador da pneumonia do que as amostras de escarro expectoradas.

Em geral, os médicos coletam uma amostra de sangue para tentar fazer crescer (cultivar) as bactérias no laboratório e identificá-las.

As pessoas que têm um sistema imunológico debilitado podem ter níveis baixos de oxigênio no sangue. Os médicos podem medir os níveis de oxigênio no sangue, sem coletar uma amostra de sangue, por meio de um sensor colocado em um dedo ou no lobo de uma orelha. Esse exame é chamado oximetria de pulso.