Pneumonia adquirida em hospital

Uma radiografia do tórax ou tomografia computadorizada (TC) torácica

Às vezes, culturas de sangue

Às vezes, broncoscopia ou toracocentese

O diagnóstico de pneumonia adquirida no hospital se baseia nos sintomas da pessoa e nos resultados de uma radiografia do tórax ou uma TC de tórax. Em geral, os médicos coletam uma amostra de sangue para tentar fazer crescer (cultivar) as bactérias no laboratório e identificá-las.

As pessoas com uma pneumonia adquirida no hospital podem estar muito doentes, então os médicos podem precisar identificar o organismo que está causando a pneumonia para poderem determinar o melhor tratamento. Por essas razões, algumas vezes, os médicos fazem uma broncoscopia para obter amostras de dentro do pulmão para tentar identificar o organismo. Durante a broncoscopia, um tubo para visualização flexível é inserido na traqueia e nos pulmões. Amostras de pus, secreções ou mesmo de tecido pulmonar podem ser coletadas para exame. Se não houver secreções visíveis, uma área do pulmão pode ser lavada com uma solução, que pode, então, ser recuperada para análise (um procedimento denominado lavado broncoalveolar). Se houver acúmulo de líquido no revestimento do pulmão (chamado derrame pleural), os médicos podem colocar uma agulha no tórax para coletar esse líquido para cultura (um procedimento chamado toracocentese).