Ecocardiograma e cateterismo do lado direito do coração

Os médicos suspeitam de hipertensão portopulmonar em pessoas com doença hepática e hipertensão portal com base nos sintomas e achados durante o exame físico. Resultados de testes e exames, como eletrocardiograma (ECG), sugerem que o lado direito do coração ou o ventrículo direito aumentou de tamanho e está sob pressão (um quadro clínico chamado cor pulmonale).

Para o diagnóstico de hipertensão portopulmonar, os médicos realizam um ecocardiograma e passam um tubo através de uma veia em um braço ou uma perna até o lado direito do coração (cateterismo do lado direito do coração) para medir a pressão arterial no ventrículo direito e na artéria principal dos pulmões (artéria pulmonar).